Militares desmantelan 25 campamentos de minería ilegal en el norte de Ecuador

En esos lugares se encontró cuatro procesadoras tipo Z, tres bombas de agua, diez motores de luz, cuatro tanques grandes con diésel, armas, municiones, gasolina, entre otros elementos utilizados para la minería.

Los campamentos se habían extendido en zonas de los municipios Eloy Alfaro y San Lorenzo, muy cerca de Colombia, donde las Fuerzas Armadas han reforzados los operativos contra la minería en la última semana.

El pasado jueves, el Ministerio de Defensa anunció que se habían destruido otros ocho campamentos también en San Lorenzo.

El Ejército señaló este sábado que esta nueva operación generó un "debilitamiento en la estructura financiera de la minería ilegal", al ocasionar una afectación de unos 260.355 dólares a los grupos que operan en la zona.

Las operaciones militares contra la minería ilegal se han intensificado en los últimos meses en Ecuador, especialmente después de que once soldados fueran asesinados el 9 de mayo en una emboscada mientras realizaban un operativo en la Amazonía, un ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los militares han intervenido varios enclaves en el país, entre ellos la localidad de Buenos Aires, en la provincia norteña de Imbabura, un sitio que no había podido ser controlado anteriormente por las fuerzas de seguridad y en el que el Gobierno declaró el "fin" de esta práctica ilegal en octubre pasado.

Posteriormente los soldados se trasladaron a la zona sur del país, donde bombardearon otra veintena de campamentos instalados de manera irregular.

De acuerdo a las autoridades, grupos como los Comandos de la Frontera se han aliado con organizaciones criminales ecuatorianas como Los Lobos para explotar varias zonas de minería ilegal en el país.