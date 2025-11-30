Arranca en Seúl el juicio contra líder de secta Moon por cargos ligados a ex primera dama

Han, de 82 años, fue arrestada en septiembre por presuntamente entregar unos 100 millones de wones (59.000 euros) a un legislador del partido de Yoon en 2022.

También se la acusa de financiar la compra de un collar de lujo y bolsos de Chanel que fueron entregados a Kim.

La líder de la iglesia, oficialmente llamada Federación de Familias para la Paz y la Unificación del Mundo, negó los cargos en agosto.

Se prevé que en la sesión de hoy, en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, sea interrogado Yun Yeong-ho, ex jefe de la sede global de la iglesia, a quien se acusa de conspirar con Han.

El juicio se produce en un momento en que Yoon y Kim se encuentran detenidos de manera preventiva por múltiples acusaciones. El exmandatario, que gobernó Corea del Sur de mayo de 2022 a abril de 2025, está recluido principalmente por su papel en el intento fallido de imponer la ley marcial el pasado diciembre, mientras que la ex primera dama afronta varios cargos por corrupción.

Además, el legislador implicado del Partido del Poder del Pueblo (PPP), Kweon Seong-dong, fue arrestado en septiembre en el marco de la investigación sobre Han.

Han también enfrenta otro proceso judicial por violaciones a la Ley de Partidos Políticos, que comenzará el 9 de diciembre, por presuntamente ordenar que unos 2.000 miembros de la iglesia se afiliaran en masa al PPP para influir en los resultados de votación de una convención interna del partido en 2023.

Fundada en 1954 por el reverendo Sun Myung Moon, la Iglesia de la Unificación, conocida peyorativamente como 'Secta Moon', es famosa por sus bodas masivas y por su red global de empresas, medios y organizaciones de cabildeo político.

Han tomó el liderazgo de la iglesia tras el fallecimiento de su esposo Moon, en 2012.

El movimiento ha ejercido especial influencia en Japón, donde sus prácticas de captación y donaciones forzosas generaron una fuerte controversia que culminó este año con la revocación de su estatus de organización religiosa.

El proceso fue impulsado a raíz del asesinato en 2022 del ex primer ministro Shinzo Abe, que reveló los estrechos vínculos de la iglesia con la política local.