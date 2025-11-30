China endurece la disciplina militar tras purgas y casos de corrupción en el Ejército

El Diario del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) anunció a través de su cuenta de Wechat -semejante a Whatsapp, censurado en China- que las disposiciones suplementarias actualizan el marco interno para aplicar el reglamento disciplinario del Partido Comunista (PCCh) en las fuerzas armadas, pero sin ofrecer el texto íntegro ni detallar los casos concretos que motivaron los cambios.

Según la nota oficial, las nuevas reglas colocan la “disciplina política” como prioridad absoluta e incluyen sanciones por “comentarios inapropiados”, fallos en la aplicación del sistema de responsabilidad del presidente de la Comisión Militar Central y deficiencias en la ejecución de órdenes.

El documento también menciona medidas contra irregularidades en áreas sensibles como contrataciones, promociones, actividades lucrativas y uso de recursos, así como conductas que van desde banquetes inadecuados hasta el formalismo y el burocratismo.

Otra de las novedades señaladas es el refuerzo de controles vinculados a la preparación para el combate, con especial atención a la manipulación de datos en evaluaciones de capacidad militar, un aspecto sobre el que Pekín no ofreció ejemplos concretos, pero que ha sido objeto de críticas internas en los últimos meses.

La Comisión Militar Central sostiene que el nuevo paquete disciplinario pretende “dar dientes” a las normas existentes, aunque por ahora no se ha publicado su contenido completo ni el alcance de las sanciones previstas.

La revisión llega en un contexto de escrutinio excepcional sobre el EPL. En octubre, las autoridades expulsaron del Partido y del Ejército a nueve altos mandos, entre ellos el general He Weidong, exvicepresidente de la Comisión Militar Central, y el almirante Miao Hua, ambos investigados por presunta corrupción.

La Fuerza de Cohetes, encargada del arsenal nuclear, ha sido especialmente afectada por sanciones y suspensiones de expertos y proveedores tras detectarse irregularidades en procesos de contratación.

Desde 2023, Xi Jinping ha abogado por intensificar la “autorrevolución” dentro de las fuerzas armadas y por vincular la limpieza interna con la capacidad de combate.

Artículos recientes en la prensa militar han pedido a los cuadros “decir la verdad” y evitar encubrimientos, en paralelo con directrices que buscan restringir redes informales de influencia.