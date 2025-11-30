Comienza el traslado de especies exóticas de Puerto Rico a zoológico dominicano

El primer traslado, sufragado por el Zoológico Nacional, consta de seis monos rhesus, dos machos y cuatro hembras, así como dos caimanes, uno de los cuales es macho, según el comunicado del DRNA.

La solicitud de traslado fue confirmada mediante una carta oficial suscrita por el director general del Parque Zoológico Nacional en Santo Domingo, el doctor Nayib Aude, recibida el 27 de noviembre.

"Estas especies serán recibidas y manejadas conforme a los protocolos establecidos y bajo las funciones que nos corresponden como centro de recate", indicó Aude en la carta.

El objetivo es trasladar a ese zoológico los animales que actualmente se encuentran en el Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Cambalache, en Arecibo, en el norte de Puerto Rico.

En estos momentos, este Centro cuenta con alrededor de 35 culebras, 14 monos rhesus, 7 caimanes y múltiples aves.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, explicó que con esta medida buscan "una oportunidad para que estas especies exóticas puedan vivir en un ambiente óptimo para su desarrollo".

"Por eso, en cada ocasión que se captura una de estas especies, el personal del Centro busca espacios que cuenten con todos los requerimientos para la sana convivencia de estos animales, y uno de esos lugares es el Parque Zoológico Nacional en Santo Domingo", agregó.

El Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Puerto Rico sufrió serios daños con el impacto del huracán María en 2017 y no fue hasta agosto de 2024 que se iniciaron los trabajos de reconstrucción.