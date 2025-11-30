Conservador Asfura vota y dice que hay que esperar los resultados electorales de Honduras

Asfura, quien a tres días de las elecciones recibió el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, votó en un aula de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, en Tegucigalpa, después de hacer una larga fila con otros hondureños, algunos de los cuales lo saludaban y se hacían fotos con él.

El líder del conservador Partido Nacional subrayó que su país espera que "el voto de cada hondureño se respete".

Añadió que si gana las elecciones presidenciales, trabajará de cerca con Estados Unidos.

Asfura también expresó que este domingo es un día "muy importante" para Honduras y que "hay que defender la democracia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los otros dos contendientes de Asfura son Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, y Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los hondureños también elegirán tres designados presidenciales (vicepresidentes) 298 alcaldías, 128 diputados locales y 20 para el Parlamento Centroamericano durante esta jornada, que ha transcurrido con tranquilidad.