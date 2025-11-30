Diputados panameños cumplieron agenda "altamente productiva" en polémica visita a Taiwán

Esta visita, la primera a Taiwán de funcionarios panameños tras la ruptura de las relaciones diplomáticas, desató polémica: el presidente José Raúl Mulino la censuró desde el primer momento, y generó además unos comentarios de la Embajada de China que el Ejecutivo de Panamá tildó injerencia inaceptable en sus asuntos internos.

La conducción de las relaciones diplomáticas del país le competen exclusivamente al Ejecutivo, sostuvo Mulino el pasado jueves al insistir en que todo lo hablado o acordado por los legisladores durante su visita a la isla, considerada rebelde por China, no le generó a Panamá "ninguna obligación".

Y así también lo dejaron claro los diputados en sus reuniones con parlamentarios, funcionarios gubernamentales y empresarios taiwaneses, según señala el comunicado difundido este domingo por Ernesto Cedeño, uno de los ocho legisladores que firma el documento y que viajó Taiwán atendiendo una invitación.

"Dejamos claro que nuestra presencia no comprometió a la República de Panamá en materia diplomática (...) este viaje no implica ni influye en decisiones que deban ser tomadas por los diputados en el ejercicio de sus funciones legislativas", expresa la misiva.

Los legisladores explican además que "la misión de cuatro días en Taiwán se desarrolló con una agenda amplia y altamente productiva", que incluyó una encuentro con parlamentarios de la isla que permitió "el intercambio de buenas prácticas institucionales, modelos de transparencia, innovación legislativa", entre otros.

La misión también recorrió "los principales centros de investigación y desarrollo tecnológico así como instalaciones de la industria de semiconductores", unas visitas en las que identificaron que "Panamá podría desempeñar un papel importante en la cadena global de semiconductores".

Y a partir de reuniones con representantes de empresas de Taiwán establecidas en Panamá y con altos funcionarios del gobierno de la isla, los diputados identificaron "retos y desafíos" del país centroamericano, así como "oportunidades crecientes de cooperación en materia educativa, tecnológica y comercial que pueden fortalecer el desarrollo del talento panameño y generación de empleo".

"Actualmente, Taiwán es el segundo destino de las exportaciones panameñas, principalmente de productos como banano, café, camarón congelado y diversos productos del mar. Potenciar este intercambio puede contribuir de manera positiva al crecimiento económico" de Panamá, indican los diputados en su comunicado.