Honduras retrasa por una hora el cierre de las urnas ante la gran afluencia de electores

Los comicios, los duodécimos desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, se extenderán hasta las 18:00 hora local (00:00 GMT), indicó el CNE en un comunicado.

La prórroga solo podrá aplicarse por el periodo adicional de una hora previsto en la Ley Electoral, y las mesas solo podrán cerrar una vez que el último votante en la fila al momento del cierre haya ejercido su derecho, garantizando así la participación de quienes se encuentren esperando, indicó el CNE.

Más de seis millones de los diez millones de habitantes que tiene Honduras estaban llamados a las urnas para elegir a la persona que sucederá a la presidenta del país la izquierdista Xiomara Castro, así como a 298 alcaldías municipales, 128 diputados del Parlamento local y a 20 del Centroamericano.

En la carrera por la Presidencia destacan Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Liberal y Refundación (Libre, izquierda), Nasry Asfura, del Partido Nacional, primera fuerza opositora, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente apoyar, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también de oposición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes de que se anunciara la prórroga, el CNE había indicado que difundirá su primer informe preliminar hacia las 21:00 hora local (03:00 GMT) y otro a las 23:00 hora local (05:00 GMT). Los resultados finales deberán publicarse dentro de los 30 días posteriores a la jornada electoral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El proceso electoral cuenta con la supervisión de más de 30.000 observadores nacionales e internacionales, en un contexto marcado por acusaciones mutuas de “fraude” entre los principales candidatos presidenciales.