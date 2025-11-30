Hondureños deben votar para demostrar soberanía, afirma la presidenta Castro al sufragar

Acompañada de su esposo, Manuel Zelaya, principal asesor y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Castro ejerció el sufragio en el barrio El Espino, del municipio de Catacamas, departamento de Olancho, al este del país, donde ha vivido la familia presidencial.

Castro, quien concluirá su mandato de cuatro años el 27 de enero de 2026, expresó que las elecciones son una fiesta cívica para su país, y que estas se celebran en un momento que calificó de "crucial" para la democracia.

También resaltó que en su gobierno se ha invertido en obras de infraestructura, en el sector agrícola y en la defensa del medio ambiente, entre otros proyectos.

Castro es la primera mujer hondureña en haber llegado al poder en su país, en más de un siglo de historia política.

La mandataria apoya a la candidata de Libre, Rixi Moncada, quien en la presente administración fue secretaria de Finanzas y Defensa.

Los candidatos con mayor caudal de voto son Moncada; Nasry Asfura, del Partido Nacional, primera fuerza opositora y a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente apoyar, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también de oposición.

Los hondureños también votarán para elegir al sucesor de Castro, 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.