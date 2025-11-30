Hong Kong acusa a un estudiante de sedición por exigir responsabilidades por el incendio

El joven había sido detenido este sábado por agentes de la Policía de Seguridad Nacional, que lo interrogaron en relación con el contenido y la rápida difusión de la petición.

El promotor del denominado 'Grupo de Preocupación por el Incendio de Wang Fuk Court' lanzó el viernes una iniciativa digital que exigía al Gobierno cuatro medidas: alojamiento inmediato para los desplazados, creación de una comisión independiente de investigación, revisión del sistema de supervisión de obras y depuración de responsabilidades, incluso entre altos cargos.

En menos de 24 horas, la petición superó las 10.000 firmas y fue clausurada este sábado. Poco después desaparecieron las cuentas en redes sociales del colectivo promotor y todos los enlaces a la petición.

Sin embargo, un dia después de la detención del estudiante, se abrió una nueva iniciativa en la misma plataforma que en solo diez horas registró 2.500 firmas con idénticas demandas, en un gesto que desafía la represión y mantiene viva la exigencia de transparencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional del Gobierno central en Hong Kong denunció previamente este sábado que “individuos antichinos y malintencionados” difunden rumores y aprovechan la tragedia para “satisfacer ambiciones políticas” y “provocar de nuevo el caos”, conductas que calificó de “contrarias a la humanidad” y que conllevarán “castigo legal”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El incendio, que se propagó rápidamente por las mallas que cubrían los andamios de bambú y por los materiales inflamables instalados durante unas obras de renovación, ya ha derivado en once detenciones por homicidio imprudente y presunta corrupción.