La escritora egipcia Salwa Bakr, ganadora del primer premio literario BRICS

El premio fue anunciado por el director del festival y jefe del Fondo de Desarrollo Euroasiático Alexandr Ostroverj-Kvarchiani, informó la agencia rusa TASS.

Este galardón, otorgado por primera vez y que será anual a partir de ahora, cuenta con una dotación de un millón de rublos (cerca de 13.000 dólares) que se entregará a los premiados en la divisa nacional de sus países de procedencia.

Bakr (Cairo, 1949) es autora de una quincena de libros de relatos y novelas, además de piezas de teatro, y miembro del Consejo de Cultura y de la Unión de Escritores de Egipto.

Estudió Administración de Empresas y Teatro en la Universidad Ain Shams de la capital egipcia y ejerció como crítica de cine y teatro en su país, además de en Chipre y el Líbano.

Su obra, que promueve el diálogo intercultural entre los mundos árabe y occidental, aborda la situación de las mujeres en el Egipto contemporáneo, particularmente, las de las clases sociales más bajas, destacando novelas como 'El carro de oro no va al cielo', que aborda la vida de las mujeres en una prisión.

Fue galardonada con el Premio de Literatura Deutsche Welle en 1993, y su novela 'El hombre de Bashmour' fue incluida por la Unión de Escritores Árabes en la lista de las mejores cien novelas árabes.

Al premio también fueron nominados la escritora brasileña Ana Maria Gonçalves, el filólogo y escritor indio Sonu Saini, y el bloguero y novelista chino Ma Boyong, entre otros.