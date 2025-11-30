La policía india denuncia por corrupción a la familia Gandhi, cúpula de la oposición

La denuncia fue presentada por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía de Delhi el pasado 3 de octubre, tras recibir una queja oficial de la Dirección de Cumplimiento (ED, en inglés), el organismo estatal encargado de investigar delitos financieros y de lavado de dinero.

Los cargos incluidos son de conspiración criminal, apropiación indebida, abuso de confianza y engaño, y menciona además a otros dirigentes del Partido del Congreso y a varias empresas vinculadas a la operación.

El caso está relacionado con la adquisición del grupo editorial Associated Journals Ltd. (AJL), propietario del histórico diario "National Herald", que según la acusación habría pasado a manos de la empresa privada Young Indian —controlada mayoritariamente por Sonia y Rahul Gandhi— mediante una operación considerada fraudulenta.

La agencia anticorrupción sostiene que la transacción permitió a la cúpula del Congreso acceder a propiedades valoradas en millones de dólares por un monto simbólico.

Sonia Gandhi, expresidenta del Partido del Congreso y actual diputada en la Cámara Ata, y su hijo Rahul, líder de la oposición en la Cámara Baja, figuran desde hace años en el centro de este proceso, que se remonta a una denuncia presentada hace una década por el dirigente del BJP Subramanian Swamy.

Desde entonces, la investigación ha derivado en interrogatorios, comparecencias judiciales y un prolongado enfrentamiento político entre Gobierno y oposición.

El Partido del Congreso rechaza las acusaciones y sostiene que el caso tiene una motivación política. Sus dirigentes han denunciado en repetidas ocasiones que el Gobierno del primer ministro Narendra Modi utiliza a las agencias investigadoras para perseguir a sus rivales y debilitar a la oposición parlamentaria.

La FIR no supone una condena ni una imputación formal, pero sí abre una investigación penal paralela al proceso por blanqueo de capitales que dirige la agencia anticorrupción. Un tribunal de Delhi deberá decidir en las próximas semanas si admite la acusación previa presentada por la ED.