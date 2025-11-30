Miles se manifiestan en Croacia contra el revisionismo histórico filonazi y el fascismo

“¡En contra de la oscuridad!!, “Todos los nazis son perdedores", “El fascismo es odio”, "Donde muere el fascismo, nace la libertad", se leía en las pancartas que enarbolaban los manifestantes en su marcha por el centro de la capital.

Tras congregarse ante el monumento a los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, situado delante de la estación central de ferrocarriles, se dirigieron a la céntrica plaza Ban Jelacic, que colmaron, entonando canciones internacionalmente conocidas como antifascistas, entre ellas 'Bella Ciao' y 'No pasarán'.

La presidenta de la Federación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en inglés), Maja Sever, quien es también presidenta del sindicato croata de periodistas, denuncio ante la multitud los ataques que han sufrido numerosos profesionales de la prensa a manos de encapuchados y vestidos de negro sin que las autoridades reaccionaran de manera adecuada.

“Hoy hemos mostrado que no tenemos miedo, que no vamos a callar y que vamos a luchar todos juntos por la libertad y por una sociedad democrática”, declaró Sever.

“Muchos nos preguntan: ¿dónde veis el fascismo? Lo vemos en cada ataque a un repartidor, solo porque tiene diferente color de piel. Lo vemos en los encapuchados negros que amenazan a las minorías nacionales. Lo vemos cuando los funcionarios estatales participan en la creación y la difusión del revisionismo histórico”, declaró la estudiante Lucija Markovic en un discurso ante los reunidos.

Kristina, una estudiante de 25 años, explicó a EFE que había acudido porque considera necesario luchar contra lo que llamó una "fascización" de la sociedad, que es "cada vez mayor y más rápida".

La iniciativa 'Unidos contra el fascismo' se lanzó este año en reacción a varios incidentes, como la cancelación, a principios de este mes en la sureña ciudad de Split, de una serie de actos culturales de la minoría serbia a raíz de unas acciones intimidatorias perpetradas por un grupo encapuchados vestidos de negro y la aparición de grafitis con mensajes de odio contra los serbios y símbolos de Ustasha, el régimen croata colaborador con la Alemania de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

La mayoría parlamentaria conservadora y de derecha permitió que en el Parlamento se celebrara en octubre un simposio dedicado al revisionismo histórico sobre el campo de exterminio croata de Jasenovac, creado por el régimen Ustasha, responsable de la muerte de miles de serbios, judíos y gitanos.

Las alarmas de los antifascistas saltaron ya en julio pasado, cuando medio millón de personas, entre ellas el primer ministro del país, el conservador Andrej Plenkovic, asistieron a un concierto en Zagreb del cantante croata Marko Perkovic 'Thompson', conocido por sus canciones que buscan rehabilitar al movimiento Ustasha.