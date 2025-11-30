Siete actores iraníes arrestados en Teherán por consumo de alcohol en una fiesta

“Tras una operación de Inteligencia especial, la policía descubrió una cantidad considerable de alcohol en una fiesta de cumpleaños con varios artistas y detuvo a algunos actores reconocidos”, reportó el la agencia Fars, sin identificar a los detenidos.

Unas 20 personas, siete de ellas actores o actrices, fueron arrestadas durante la fiesta el viernes por la noche, aunque más tarde la mayoría fue liberada bajo fianza o tras firmar cartas en las que aseguraban no repetir la infracción.

Fars indicó que la policía además confiscó 38 litros de alcohol adulterado.

La venta y el consumo de alcohol están prohibidos en Irán desde 1979 y se castigan con multas, latigazos e incluso penas de cárcel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aun así, se pueden encontrar bebidas importadas de contrabando o de fabricación casera, que provocan intoxicaciones con cierta frecuencia debido al uso de productos como el metanol.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los últimos meses, la policía iraní ha clausurado decenas de restaurantes en Teherán y otras ciudades por servir supuestamente bebidas alcohólicas y permitir el baile de mujeres en público.

Esta práctica también está prohibida para las féminas frente a hombres ajenos a la familia, al ser considerada contraria a los valores islámicos, y es sancionada con detenciones o condenas judiciales.