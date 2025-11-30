Woody Allen cumple 90 años como un referente del séptimo arte rodeado de polémicas

Un día como hoy de 1935, Allan Stewart Konigsberg nacía en Nueva York, en el seno de una familia judía, con la que pasó su infancia en Brooklyn.

El neoyorquino, que a los 17 años se cambió el nombre legal a Heywood Allen, comenzó a cultivar de joven un sentido del humor que le llevó a publicar chistes en columnas de periódicos.

Su interés por el cine le empujó más tarde a la Universidad de Nueva York (NYU) y al City College, también en la Gran Manzana, aunque nunca llegó a terminar los estudios.

Pese a ello, las 50 películas que carga a sus espaldas han dejado huella no solo entre los espectadores sino entre los críticos y la Academia de Cine, con largometrajes como 'Annie Hall' (1977) o 'Manhattan' (1979) considerados ya clásicos del séptimo arte.

El director anunció hace años que planeaba retirarse pronto, desmotivado por la reducción del número de semanas que permanecen los filmes en las salas de cine, y de momento 'Coup de Chance' (2023) es su último largometraje.

Si realmente se retira, quedarán en su legado las múltiples cartas de amor a Nueva York que Allen escribió en sus películas, en las que entrelaza la ficción con elementos autobiográficos.

Así lo reflejan obras como 'Annie Hall', sobre un cómico criado en Brooklyn y una relación sentimental fallida, o 'Manhattan', cuyo personaje principal escribe chistes para la televisión.

"El nombre y la imagen de Allen evocaban imágenes e ideas, nociones y valores que servían de base para desarrollar sus personajes ficticios en la gran pantalla", escribió el crítico estadounidense Sam B. Girgus en su libro 'The Films of Woody Allen', de 1993.

Según Girgus, la imagen pública del cineasta, quien desde sus inicios fue visto como "director, actor y neurótico urbano", funcionaba como "un alter ego fantasmal para identificar y situar al personaje ficticio de Allen" retratado en sus películas.

Como telón de fondo está habitualmente Nueva York, una ciudad por la que Allen dijo sentir "un amor irracional" en una entrevista que concedió en 2008 a The New York Magazine.

"La ciudad está llena de caos, y el caos es, para mucha gente, placentero. Hace poco vivía en un piso en Madison Avenue y todas las noches se oían ambulancias y sirenas. Era realmente una nana", comentó Allen a la revista.

Entre sus obras más reconocidas también figuran 'Blue Jasmine' (2013), 'Cafe Society' (2016), 'A Rainy Day in New York' (2022), 'Midnight in Paris' (2011) o 'Vicky Cristina Barcelona' (2008).

En la extensa trayectoria cinhematográfica de Allen, en la que se ha ganado la aclamación de la crítica y cuatro premios Óscar, no han faltado sin embargo las polémicas, que han definido su carrera como una suma de luces y sombras.

Y es que Dylan Farrow, hija adoptiva de Allen y la actriz Mia Farrow -que ha protagonizado varias películas del cineasta-, lo acusó en los últimos años de haberla sometido a abusos sexuales cuando era una niña.

Aunque las acusaciones fueron desestimadas y no se llegó a celebrar un juicio, la carrera de Woody Allen se vio afectada y hoy día muchos actores y productores rechazan trabajar con él.

A esto se suma que en 1997, el director se casó con la hija adoptiva de Farrow, Soon-Yi, cuando ella tenía 21 años y él 56. Actualmente, ambos siguen casados.

El nombre de Allen nuevamente ha estado en la palestra pública tras la publicación de los 20.000 correos electrónicos de Jeffrey Epstein.

El director era un invitado habitual de las cenas que el financiero ofrecía en su residencia en Manhattan, descrita por Allen como el castillo de Drácula, “donde Lugosi tiene tres jóvenes vampiresas que atienden el lugar”.

Mientras las polémicas flotan a su alrededor, Allen ha demostrado una vez más su polifacética carrera: en septiembre publicó su primera novela, 'What's With Baum?' y se prepara para filmar su próximo proyecto en España con el título provisional 'Wasp 2026', con un patrocinio de 1,5 millones de euros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso.