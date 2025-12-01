Chavistas en Caracas dicen que buscan la paz, pero están listos para "defender la patria"

Keila Azuaje, asistente a la marcha y representante del sindicato de transporte en dos ruedas, dijo a EFE que la movilización es "un llamado a la paz" y también para el presidente estadounidense, Donald Trump.

"No queremos más guerra, no queremos más bloqueo, queremos nuestra Venezuela en paz", afirmó.

Sin embargo, aseguró que ha recibido "bastantes entrenamientos", incluyendo de tiro, como parte de las jornadas de alistamiento militar organizadas por el chavismo. A su juicio, el país está preparado para la defensa.

Por su parte, Alberto Da Costa asistió a la marcha desde la localidad de Los Teques (del estado Miranda, en las afueras de Caracas), para, según dijo, "decirle a Venezuela, y decirle al mundo" que el venezolano es "un pueblo de paz".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Pero estamos preparados para confrontar cualquier agresión imperial que se atreva a ingresar en suelo venezolano", advirtió Da Costa, quien dijo haber participado en "cada convocatoria" de alistamiento y preparación organizadas por el Gobierno, incluyendo entrenamientos de "orden cerrado, revisión y mantenimiento de las armas", así como "polígono de tiro".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, Roger Paba, jubilado, explicó a EFE que ha recibido adiestramiento de tiro en Fuerte Tiuna, la principal instalación militar de Caracas.

Según relató, ha recibido entrenamiento para "tiro extendido, de costado, acostado, sostenido, sentado en la silla, con armas cortas y armas largas", incluso, agregó, ha "practicado hasta lanzamiento de misiles antiaéreos".

"Yo puedo defender la patria montado en esta silla de ruedas", añadió.

Consideró que el despliegue militar estadounidense son "patadas de ahogado", pero afirmó que Venezuela está preparada para defender "hasta con los dientes su soberanía".

En esta misma línea, Carmen Valencia, juez de paz, afirmó que está "orgullosa" de participar en todas las actividades que convoquen las autoridades. "Tenemos que estar en las calles, tenemos que defender la patria", insistió.

En su opinión, el presidente Nicolás Maduro "lo que quiere es que haya la paz".

"Mientras ellos están peleando, nosotros estamos bailando", afirmó durante la movilización.

Diosdado Cabello, ministro de Interior, declaró que en la marcha participan "las estructuras del partido, recién electas por las bases", en referencia al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

"Está preparada la estructura de nuestro partido para cualquier escenario", afirmó el ministro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Los Comandos Bolivarianos Integrales son una nueva estructura de organización y forman una red "con su propio sistema de comunicación y códigos de trabajo", según ha informado el PSUV.

La movilización chavista ocurrió en medio de las tensiones con Estados Unidos, que ha llevado a la suspensión de operaciones de varias aerolíneas internacionales, como Iberia, Avianca y Turkish Airlines, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. emitiera el 21 de noviembre un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Las aerolíneas Copa, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación mantienen operaciones en el país.

Este fin de semana, el Gobierno de Venezuela denunció ante la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) lo que consideró como un "amedrentamiento" por parte de Estados Unidos, luego de que Trump advirtiera en un mensaje que se debe considerar "cerrado en su totalidad" el espacio aéreo del país suramericano.