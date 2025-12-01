Dua Lipa fusiona su imagen con el taco mexicano para el cierre de ‘Radical Optimism Tour’

Horas antes de su concierto inaugural en la capital mexicana este 1 de diciembre, la intérprete de ‘Levitating’ invitó a sus miles de seguidores en el país azteca a la ‘Taquería Dua’, un establecimiento provisional que estará abierto hasta el 5 de este mes, cuando concluyen los tres conciertos que la londinense ofrecerá en el ‘Estadio GNP Seguros’.

Entre largas filas, gorritos de taquero, salsas picantes y la imagen de la ganadora de tres premios Grammy impresa en grandes cartones, los fanáticos de todas las edades y procedentes de distintas partes del país llegaron para probar los tres sabores —queso, chicharrón y arrachera— servidos en tortilla de harina.

“(A Dua Lipa) le gusta siempre estar en contacto con nosotros. Lo vemos en sus conciertos que canta una canción de cada país representativo, entonces quiso representar a México”, dijo a EFE Mariana, de 22 años, quien viajó desde Veracruz (este) para probar este platillo que calificó con un diez.

El paquete ‘La Dua’, degustado por Mariana, tiene un costo de 249 pesos mexicanos (unos 13,62 dólares), y cada taco lleva el nombre de temas que son parte de la gira, por ejemplo, ‘Houdini’ o ‘María’.

“Ella se siente cómoda con los mexicanos”, sostuvo la seguidora tras recordar que la artista es fanática de la comida nacional, pero también de su cultura, luego de que ayer se le viera bailando salsa y cumbia en un club de la Ciudad de México con su pareja, el actor Callum Turner.

Personas como Deni, de 34 años, se levantaron desde las 4:00 de la mañana para viajar desde Guerrero (sureste) y probar los tacos de la creadora de ‘Be the One’, pero sobre todo para asistir al concierto que ofrecerá esta noche, además de las presentaciones programadas para el 2 y 5 de diciembre.

“Está super chido (bien), porque a lo mejor no has desayunado y los tacos siempre van de la mano antes de un concierto”, señaló.

Y es que, para sus seguidores, este gesto es una muestra más de la “cercanía” que Dua Lipa mantiene con la comunidad mexicana y con el resto de su audiencia, que supera los 62 millones de oyentes mensuales en Spotify.

“Esta gira ha estado increíble, y me encanta que ella baje e interactúe con sus fans durante los conciertos”, afirmó Jerson, originario del Estado de México, quien compró un boleto en primera fila para ver a la artista que comenzó a brillar en la industria musical con su primer sencillo, ‘New Love’ (2015).

La activación para asistir a la ‘Taquería Dua’ agotó sus reservas a pocas horas de su apertura, y espera la visita de entre 4.000 y 5.000 personas hasta el 5 de diciembre, día en el que finaliza una de las giras más importantes en la trayectoria de la compositora de 30 años.