Egipto inaugura nueva edición de feria de Defensa EDEX con participación de 500 empresas

La Exposición Internacional de Defensa y Seguridad 'EDEX 2025', que se celebra de forma bianual, fue inaugurada por el presidente del país, Abdelfatah al Sisi, y exhibirá durante cuatro días piezas militares y sistemas defensivos avanzados, así como las otras últimas tecnologías militares de aire, tierra y mar en el Centro Egipcio de Ferias, en el oeste de El Cairo.

Según los organizadores, la exposición incluye pabellones internacionales de 25 países, con expositores de todo el mundo en los que se muestra las últimas tecnologías en los campos de defensa y armamento, y se espera que reciba a cerca de 45.000 visitantes.

En recinto elegido para EDEX 2025, de 50.000 metros cuadrados, se presentarán 32 nuevos productos, de los cuales 30 se muestran por primera vez al público, incluidos dispositivos ópticos y sistemas desarrollados por compañías egipcias, según los organizadores.

El ministro de Defensa egipcio, Abdelmaguid Saqr, destacó en un discurso inaugural que la cuarta edición de EDEX "se celebra en medio de condiciones turbulentas en la región (de Oriente Medio) y en el mundo, lo que convierte en un deber inevitable la continua preparación para afrontar los desafíos y los peligros".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras destacar que la feria ofrece una "plataforma para el intercambio de experiencias", Saqr defendió la política seguida por El Cairo en los últimos de "diversificar sus fuentes de armamento", subrayando que "la posesión por Egipto de los factores de la fuerza (militar) es una inversión verdadera en la paz", ya que -aseveró- "se respeta la voluntad de las naciones poderosas y se protegen sus fronteras".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la feria participan empresas de China, India, Corea del Sur, Rusia, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Pakistán, Aleania, Argentina, Brasil y España, entre otras egipcias y de otros países árabes y africanos.

Entre los expositores se encuentran las españolas Navantia, Grupo JPG, GMS Plesium, SVP Aerospace y Airbus; siendo esta última un consorcio fruto de la confluencia de compañías de origen español, francés y alemán.