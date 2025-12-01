El Banco Santander completa una colocación de 3.576.626 de acciones de su filial polaca

Tras la liquidación de esta colocación de acciones, y con posterioridad al cierre de la venta prevista de aproximadamente el 49 % de Santander Bank Polska a Erste Group Bank, anunciada el pasado 5 de mayo, el Banco Santander tendrá una participación correspondiente a aproximadamente el 9,7 % del capital social en la filial polaca.

Así consta en la información que el Banco Santander ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que se detalla que el resto de las acciones de Santander Bank Polska de las que seguirá siendo titular Banco Santander estarán sujetas a un período de lock-up (periodo de bloqueo) de 90 días después del cierre, que estará sujeto a las excepciones habituales.

El lock-up permite asimismo completar el cierre de la operación con Erste, añade la información.

El Banco Santander espera que la liquidación de la colocación se produzca el 4 de diciembre de 2025, en términos de liquidación habituales.

La entidad que preside Ana Botín ha anunciado que continuará su compromiso con el mercado polaco a través de Santander Consumer.

Además, ha indicado que tiene prevista una colaboración estratégica con Erste para aprovechar las fortalezas y la presencia de cada empresa en Corporate & Investment Banking (CIB) y permitir que Erste obtenga acceso a las plataformas de pagos de Santander.