El BCB dará una referencia diaria del dólar para evitar cotizaciones paralelas en Bolivia

De acuerdo con un comunicado del BCB, el valor referencial publicado esta jornada es de 7,85 bolivianos para la compra y 9,32 bolivianos para la venta, sin embargo, a pesar de la referencia el cambio oficial se mantiene a 6,86 para la compra y 6,96 para la venta.

El banco indicó que la publicación diaria busca ofrecer una referencia objetiva que refleje las operaciones reales del sistema financiero.

Asimismo, el BCB señaló que en los últimos meses "la falta de una referencia clara sobre el valor del dólar permitió la circulación de distintas cotizaciones de la divisa estadounidense, muchas veces provenientes de fuentes no verificadas como plataformas virtuales, casas de cambio, librecambistas y otros actores".

La entidad indicó que esa situación generó distorsiones en el mercado cambiario y afectó el acceso a información confiable para la población y los agentes económicos.

“El Banco Central de Bolivia ratifica su compromiso institucional para que la información llegue a la población y a todos los agentes económicos de manera clara y oportuna”, destaca el comunicado.

Desde finales del 2011, el BCB ha mantenido el tipo de cambio oficial del dólar en 6,96 bolivianos, sin embargo, producto de la falta de divisas en el mercado se ha originado un tipo de cambio paralelo que llegó hasta los 21 bolivianos por dólar este año.

La falta de divisas en Bolivia se achaca a la disminución de la exportación de gas natural.

El gas fue el sustento de la economía boliviana hasta hace unos años, pero su producción cayó de un volumen histórico de 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) en 2014 a un promedio de 29 MMmcd en lo que va de este año.

Como consecuencia, el país dejó de percibir menos ingresos por la venta de hidrocarburos, y pasó de alcanzar un valor histórico de 6.113 millones de dólares en exportaciones en 2013, a 788,5 millones registrados entre enero y agosto de este año.

El comunicado agrega que esta primera medida está destinada a transparentar el mercado cambiario y tiene como objetivo principal ofrecer información confiable y unificar el valor referencial del dólar para operaciones con el exterior.

El BCB explicó que con la publicación diaria del valor referencial del dólar en la portada de su página web se brindará "una base objetiva para la toma de decisiones económicas de la ciudadanía, los consumidores financieros y las empresas".

También precisó que el valor referencial de compra corresponde al tipo de cambio promedio ponderado de todas las operaciones realizadas entre las EIF y sus clientes en el mercado mayorista.

En tanto, el valor referencial de venta del dólar para operaciones con el exterior refleja el tipo de cambio máximo que las EIF pueden cobrar a sus clientes, más los costos relacionados con las transferencias al exterior.EFEeb/nvm