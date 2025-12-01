El papa reza ante la tumba del santo Charbel y pide paz para Líbano y todo Oriente Medio

El monje Charbel Makhouf decidió apartarse del mundo, viviendo como eremita y dedicándose a la oración, ayuno y el silencio. Murió en 1898, en una celda de piedra del monasterio de Annaya, que este domingo visitó el papa.

Además de ser el primer santo del Líbano, la fama de santidad de Charbel ha traspasado fronteras y su tumba es visitada por cerca de cuatro millones de peregrinos cada año, no sólo cristianos sino también musulmanes, atraídos por su ideal de ascetismo y sus milagros.

El pontífice estadounidense y peruano lo puso como un ejemplo de cómo conseguir "el silencio a quienes habitan en medio del bullicio, la modestia a quienes viven para aparentar y la pobreza a quienes buscan las riquezas".

"Son todos comportamientos a contracorriente, pero precisamente por eso nos atraen, como el agua fresca y pura atrae a quien camina por el desierto", reflexionó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y recordó que, por eso, "cada 22 del mes, miles de peregrinos acuden hasta aquí desde diferentes países para pasar un día de oración y descanso del alma y del cuerpo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la tumba del primer santo libanés, el papa confió en su intercesión las necesidades de la Iglesia, del Líbano y del mundo.

"Para la Iglesia pedimos comunión, unidad; empezando por las familias, pequeñas iglesias domésticas, y luego en las comunidades parroquiales y diocesanas; y también para la Iglesia universal. Comunión, unidad. Y para el mundo pedimos paz. Especialmente la imploramos para el Líbano y para todo Oriente Próximo", afirmó.

León XIV destacó "que no hay paz sin conversión de los corazones. Por eso, que san Charbel nos ayude a orientarnos hacia Dios y a pedir el don de la conversión para todos nosotros".