La división aflora en el uribismo a seis meses de elecciones presidenciales colombianas

El protagonista de la polémica es Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, quien ocupó el lugar de su hijo tras su fallecimiento el pasado 11 de agosto pero sin encajar completamente en el partido por su condición de recién llegado, pese a contar con la aprobación del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador y líder de esa fuerza.

La retirada de Uribe Londoño fue informada hoy por el Centro Democrático en un comunicado en el que reveló un presunto acercamiento suyo al abogado de extrema derecha Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial del movimiento Firme por la Patria y quien figura en las encuestas con mayor apoyo que los aspirantes uribistas.

"El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella", señaló ese partido en un comunicado.

En consecuencia, el Centro Democrático anunció que seguirá adelante con el proceso de selección solo "con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín", tres senadoras uribistas de pura sangre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras conocer el comunicado, Uribe Londoño desmintió "categóricamente" haber renunciado al Centro Democrático "y al proceso interno de la escogencia del candidato".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"He conversado con múltiples actores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas", expresó.

Uribe Londoño agregó que sigue "firme" en su aspiración y pidió al partido que "rectifique esa información".

El expresidente Uribe no se ha manifestado sobre esta controversia, pero reposteó en su cuenta de X el comunicado de su partido, lo que podría interpretarse como que está de acuerdo con la retirada de Uribe Londoño.

El partido uribista tenía previsto anunciar el pasado 28 de noviembre el nombre de su candidato presidencial, pero postergó la decisión y ese día informó que contrató a la firma chilena CADEM para hacer un estudio que sirva de base para escoger el nominado este mes.

Una encuesta de la firma Invamer para Caracol Noticias y Blu Radio para las elecciones presidenciales de 2026 divulgada hoy mostró que la mayor intención de voto la tiene el senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, coalición del presidente Gustavo Petro, con el 31,9 %.

En segundo lugar se sitúa De la Espriella, con el 18,2 %, mientras que de los aspirantes uribistas el mejor situado es justamente Uribe Londoño, en cuarto lugar, con el 4,2 %.

Las senadoras uribistas Cabal y Valencia marcan ambas el 1,1 % de la intención de voto en esa encuesta, mientras que su compañera Holguín obtiene solo el 0,7 %.