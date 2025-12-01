Nasry Asfura, por el que Trump pidió votar, aventaja conteo de las elecciones en Honduras

A más de cuatro horas del cierre de los centros de votación y escrutado el 34,25 por ciento de las actas, Asfura lograba el 530.073 votos, mientras que Nasralla obtenía 506.316, indicaron los consejeros del CNE en cadena nacional.

En el tercer puesto figura Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con 255.972 votos, indicó la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

Hall destacó "el civismo" demostrado en las elecciones y ordenó a las Juntas Receptoras de Votos que permanezcan en sus centros hasta culminar, de "forma transparente, el conteo y la transmisión de todas las actas" correspondientes a los diferentes niveles electivos.

Asfura, hijo de padres de origen palestino, recibió esta semana el respaldo público de Trump, quien, además de solicitar el voto para el candidato conservador, aseguró que "habrá mucho apoyo" para Honduras en caso de que éste resulte vencedor.

Trump describió a Asfura como "el único verdadero amigo de la libertad en Honduras" y afirmó que ve la posibilidad de "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas" y enfrentar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Si se confirma su triunfo, Asfura asumiría el Ejecutivo respaldado por el Partido Nacional, una formación que acumuló desgaste en los tres períodos que gobernó entre 2010 y 2022 tras verse salpicada por denuncias de corrupción y presuntas vinculaciones con redes del narcotráfico, según investigaciones y reportes periodísticos.

Más de 6,5 millones estaban habitados para elegir hoy a la persona que sucederá a Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026.

También votaron por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

El escrutinio continuará en las próximas horas y el CNE advirtió que los resultados definitivos dependerán de la transmisión completa de las actas, que los hondureños podrán seguir en el sistema electrónico del organismo electoral.