Reino Unido y EEUU pactan mantener arancel cero en exportaciones farmacéuticas británicas

El pacto también prevé que el Reino Unido incremente el gasto en fármacos y eleve en un 25 % el umbral de coste máximo a partir del cual un tratamiento se considera demasiado caro, lo que permitirá aprobar más terapias innovadoras y acelerar la llegada de nuevos productos al mercado, incluidos los procedentes de EE. UU.

El acuerdo asegura que las exportaciones farmacéuticas británicas, por valor de al menos 5.000 millones de libras al año (5.700 millones de euros), "entren en Estados Unidos libres de aranceles, protegiendo empleos e impulsando la inversión", destacó el ministro de Empresa y Comercio, Peter Kyle.

Añadió que con este pacto se refuerza la posición del Reino Unido "como destino para las empresas de ciencias de la vida", al dar garantías a las compañías en territorio británico para "invertir y desarrollar nuevos tratamientos".

En los últimos meses, grandes grupos como GlaxoSmithKline y AstraZeneca han priorizado sus inversiones en EE. UU. para evitar el impacto de posibles aumentos de aranceles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mercado estadounidense es el más grande para los fabricantes británicos, que en el año hasta septiembre pasado exportaron allí fármacos por valor de 11.100 millones de libras (12.650 millones de euros), el 17,4 % de todas las exportaciones de bienes, según datos del ministerio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro subrayó que este pacto se suma al acuerdo bilateral de mayo, en el que se recortaron los gravámenes sobre automóviles, acero y aluminio, y en el que la industria farmacéutica quedó incluida entre los sectores objeto de tratamiento preferente en futuras negociaciones.