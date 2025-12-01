Rixi Moncada pide a sus seguidores mantenerse en pie de lucha hasta final del escrutinio

"Agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100 % de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones", indicó Moncada en sus redes sociales.

Señaló además: "Mañana en conferencia de prensa, informaré mi posición política en relación con los resultados presidenciales que publica el CNE" (Consejo Nacional Electoral).

El CNE ha demorado más de una hora su primer informe preliminar sobre las elecciones que había anunciado con anticipación.

Los candidatos opositores, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional, ambos conservadores, aunque no se han declarado oficialmente ganadores, han transmitido mensajes de mucho entusiasmo y están a la espera del primer informe del CNE.

Los hondureños votaron para elegir al sucesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que tomará posesión el 27 de enero de 2026.

Además, votaron para escoger 298 alcaldías, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados nacionales y 20 centroamericanos.