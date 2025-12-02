Arabia Saudí aprueba presupuesto de 2026 con déficit de más de 44.000 millones de dólares

El príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salmán, firmó el documento de los presupuestos junto a los miembros del gabinete saudí en Dammam (este), un texto en el que las estimaciones actualizadas para el presupuesto del ejercicio 2025 indican un déficit presupuestario de aproximadamente 245.000 millones de riales (65.400 millones de dólares), un 5,3 % del producto interior bruto (PIB).

Mientras, se proyecta que el déficit presupuestario alcance alrededor del 3,3 % del PIB para 2026.

"Se estima que el déficit presupuestario continúe en niveles más bajos a medio plazo, debido a la adopción por el Gobierno de políticas de gasto contracíclicas y específicas. El Gobierno está comprometido con mantener un equilibrio entre responder a los ciclos económicos y cumplir los objetivos de sostenibilidad fiscal", dijo el Ministerio de Finanzas.

Bin Salmán aseveró que el país árabe "continúa centrándose en diversificar su base económica, estimular la inversión y acelerar el ritmo de la transformación económica, en consonancia con los objetivos de la Visión 2030", indicó la agencia oficial de noticias saudí SPA.

Además, elogió los "indicadores positivos de la economía saudí" y apuntó que las estimaciones preliminares indican para este año un "crecimiento del PIB real del 4,6 %, impulsado por el crecimiento de las actividades no petroleras".

El presupuesto prevé que el saldo de la deuda pública alcance el equivalente a 388.126 millones de dólares en el ejercicio 2025 (31,7 % del PIB) y (432.080 millones de dólares (32,7 % del PIB), lo que consideró "sostenible en comparación con los estándares internacionales".

Arabia Saudí está llevando a cabo una gran reforma económica en el país, dentro del plan llamado Visión 2030, para reducir la dependencia del petróleo y diversificar su economía, y en el que está invirtiendo de forma masiva en megaproyectos y turismo.

El descenso de los precios del petróleo es una de las principales razones por las que se amplifica el déficit de Arabia Saudí, así como por los menores ingresos de las empresas estatales, como la petrolera Aramco -la mayor del mundo-, que encadena caídas de beneficios netos a lo largo de 2025 respecto al año anterior.