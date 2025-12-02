Ataque de bandas deja casi 20 muertos y 500 casas incendiadas en Haití, denuncia ONG

El ataque perpetrado entre la noche del 29 y el 30 de noviembre obligó a familias enteras a huir y provocó el cierre de escuelas, según la organización, que denunció además que la falta de medidas preventivas y de respuesta oficial evidencia un profundo abandono estatal ante la expansión de las bandas armadas.

La ONG advirtió que el derecho a la vida y a la protección sigue gravemente amenazado.

"Ante esta violencia, familias enteras han tenido que huir de sus hogares, lo que ha provocado el cierre de varios centros escolares. Esta situación constituye una violación flagrante del derecho a la vida, del derecho a la seguridad y del derecho a la educación, debidamente protegidos por la Constitución haitiana y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Haití", afirmó.

Añadió que "esta violencia, anunciada y planificada, demuestra una vez más el poder de estos grupos y su capacidad para coordinar operaciones mortíferas. La vida de la población pende de un hilo: ahora son las bandas las que deciden sobre la existencia de la población".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ataque no es el primero que sufre Pont-Sondé, localidad situada 100 kilómetros al norte de Puerto Príncipe. En octubre de 2024, miembros de la misma banda ya habían invadido la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), ese ataque causó más de 70 muertos, entre ellos 10 mujeres y tres niños, y provocó el incendio de 45 casas y 34 vehículos, lo que también causó un gran desplazamiento de población.

La organización defensora de derechos humanos recordó que la repetición de estos ataques ocurre en un contexto de grave deterioro de la seguridad en Haití, marcado por la proliferación de bandas armadas, la impunidad y la persistente inacción del Estado.

Asimismo, subraya que, a pesar de las advertencias y las señales precursoras, no se ha aplicado ninguna medida preventiva para impedir estos actos.

"La falta de intervención y el silencio de las instituciones públicas reflejan un profundo abandono de la población, que se encuentra abandonada a su suerte", señaló.

Le Collectif Défenseurs Plus instó al Gobierno de Haití a que adopte medidas concretas y urgentes para proteger a la población, garantizar la seguridad de las personas desplazadas y defender sus derechos fundamentales, del mismo modo que preste asistencia humanitaria de emergencia a los desplazados internos, que hoy en día sufren repetidas violaciones de sus derechos.

Haití sufre desde hace años una severa crisis en todos los órdenes, con unos altísimos niveles de inseguridad.

Más de 16.000 personas han muerto por la violencia de las bandas armadas en Haití desde inicios de 2022, y más de 4.000 de esos homicidios ocurrieron en el primer semestre de este año, de acuerdo con la información oficial.