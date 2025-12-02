Buenos Aires, Medellín y Puerto Rico premiados por la Academia de Artes Escénicas española

Entre los académicos de honor nombrados este año figura la puertorriqueña Rosalba Rolón, directora, productora y fundadora de Pregones Theatre Company, con sede en el Bronx de Nueva York, dedicada especialmente a la programación de obras y autores iberoamericanos.
Anunciadas por la presidenta de la academia, la actriz Cayetana Guillén Cuervo, otras medallas correspondieron a entidades españolas como los Teatros del Canal (Madrid), los festivales Dansa de Valencia y el Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid.
Y tres compañías: La Cubana y Circo Raluy Legacy de Barcelona y el grupo de teatro de títeres Tía Norica de Cádiz.
Las distinciones reconocen legados, trayectorias y aportaciones que, al igual que en el caso de los académicos de honor, "han hecho algo para que la dignidad y el respeto de los profesionales sea mayor", apuntó Cayetana Guillén.
La gala de entrega se celebrará en el Teatro Calderón de Valladolid el 15 de diciembre.