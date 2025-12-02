Mundo
02 de diciembre de 2025 - 11:50

Buenos Aires, Medellín y Puerto Rico premiados por la Academia de Artes Escénicas española

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

Valladolid (España), 2 dic (EFE).- La Academia de las Artes Escénicas de España concedió este lunes dos de sus ocho medallas anuales al Teatro Colón de Buenos Aires y la Comuna 13 de Medellín (Colombia), en este caso por su programación de arte callejero, danza y teatro urbanos.

Por EFE

Entre los académicos de honor nombrados este año figura la puertorriqueña Rosalba Rolón, directora, productora y fundadora de Pregones Theatre Company, con sede en el Bronx de Nueva York, dedicada especialmente a la programación de obras y autores iberoamericanos.

Anunciadas por la presidenta de la academia, la actriz Cayetana Guillén Cuervo, otras medallas correspondieron a entidades españolas como los Teatros del Canal (Madrid), los festivales Dansa de Valencia y el Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid.

Y tres compañías: La Cubana y Circo Raluy Legacy de Barcelona y el grupo de teatro de títeres Tía Norica de Cádiz.

Las distinciones reconocen legados, trayectorias y aportaciones que, al igual que en el caso de los académicos de honor, "han hecho algo para que la dignidad y el respeto de los profesionales sea mayor", apuntó Cayetana Guillén.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La gala de entrega se celebrará en el Teatro Calderón de Valladolid el 15 de diciembre.