El Canal de Panamá aspira aumentar hasta 25% sus ingresos con la diversificación en marcha

Un nuevo embalse -con coste de unos 1.500 millones de dólares- que garantice el recurso hídrico al Canal, el único de agua dulce del mundo; el gasoducto, un nuevo puerto terminal a cada lado de la vía y de un corredor logístico terrestre, representan para esta vía acuática "la posibilidad de un aumento, posiblemente hasta el 20 % o 25 % de sus ingresos", que es la "meta que nosotros aspiramos", declaró Vásquez.

Los ingresos del Canal de Panamá aumentaron un 14,4 % en el año fiscal 2025, respecto al anterior, y alcanzaron los 5.705 millones de dólares, según informó en octubre pasado la administración de la vía interoceánica.

El Canal multiplicó sus ingresos a partir de la entrada en servicio a mediados de 2016 de la ampliación, un tercer carril por el que pasan los barco neopanamax con más del triple de carga de los que cruzan las esclusas centenarias, un obra con coste de 5.500 millones de dólares.

Los cuatro proyectos que impulsa el Canal confieren confiabilidad a esta ruta de 82 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico y por la que transita alrededor del 6 % del comercio internacional, explicó el administrador en el marco de un encuentro con miembros de la Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea, América Latina y Caribe.

El proyecto del gasoducto, con inversión de al menos 4.000 millones de dólares, fue presentado al mercado en septiembre pasado en una reunión que atrajo a 45 empresas globales, de las cuales "17 o 18" participaron la semana pasada en una ronda de encuentros individuales con el Canal, detalló Vásquez.

A la presentación del proyecto de los puertos de Corozal (Pacífico) y Telfels (Atlántico), con una inversión global de 2.600 millones de dólares, acudieron "30-32" operadores globales y esta semana se desarrollan las reuniones uno a uno con 11 de ellos, añadió.

"Aspiramos que 90 días (después) de cerrada la precalificación", lo que se espera ocurra este mes o a más tardar enero próximo, "podamos anunciar a los precalificados en el caso de los puertos, y en el caso de gasoducto posiblemente nos tome cinco meses, dependiendo de cuántos participantes haya", agregó.

El Canal de Panamá conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países. Sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón.