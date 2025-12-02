El museo Hermitage inaugurará más de 30 exposiciones en 2026

La información fue ofrecida por la ministra de Cultura de Rusia, Olga Liubímova, en el sistema de mensajería instantánea MAX (el WhatsApp ruso), en una publicación donde informó sobre los planes de exposiciones de varios museos federales rusos.

La titular de Cultura destacó la "exposición de gran envergadura 'Catalina I' (1684-1727), la segunda esposa de Pedro el Grande y emperatriz de Rusia durante dos años, propuesta que abrirá un ciclo dedicado a las figuras más prominentes del Imperio ruso.

"Las obras de arte del siglo XVIII presentadas en la exposición contarán la historia de la primera emperatriz rusa y su difícil camino hacia el trono", señaló Liubímova.

En 2026 el Hermitage presentará también una amplia exposición dedicada al arte de la Iglesia Ortodoxa del Viejo Rito entre fines del siglo XVIII y principios del XIX.

Además, el museo presentará viarias exposiciones dedicadas a su labor restauradora, como es el caso de 'Tiziano. La última obra maestra: San Sebastián' y 'La Nueva Holanda', con más de cien obras "cuya autoría e historia fueron esclarecidas gracias a las investigaciones científicas" del museo, señaló Liubímova.

Especial interés despertarán proyectos internacionales, como es el caso de la exposición 'China. Tres emperadores', con "obras de arte de la Ciudad Prohibida de Pekín que mostrarán la época del florecimiento de la última dinastía china Qing", indicó la ministra.

En mayo próximo también se inaugurará una exposición de arte moderno de la India, que se ampliará con obras de arte antiguo de este país de las colecciones del Hermitage.

"El museo también debate con colegas extranjeros iniciativas conjuntas en el sultanato de Omán y en Corea del Sur", escribió.

El museo celebrará en 2026 'Días del Hermitage' en diferentes ciudades rusas, indicó, al puntualizar que esta actividad se llevará a cabo en Donetsk y Mariúpol, ciudades ucranianas bajo control ruso.