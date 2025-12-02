Guatemala captura a tres supuestos narcos y decomisa 867 paquetes de cocaína

El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Monroy, dijo a los periodistas que en los allanamientos fueron detenidos los supuestos narcotraficantes identificados como Luis Antonio y Allende del Mar.

Ambos, de nacionalidad guatemalteca, eran los presuntos responsables de resguardar el cargamento de cocaína, que finalmente sumó los 867 paquetes, incautados en un inmueble del rancho El Edén, del puerto de Iztapa, en el departamento (provincia) de Escuintla, a más de 100 kilómetros al sur de la capital guatemalteca.

Los operativos, en seguimiento a investigaciones que se efectuaban sobre una embarcación que llegó a la costa del Pacífico de Guatemala procedente de Colombia, fueron ejecutados por la PNC, fiscales del Ministerio Público y el Ejército, detalló Monroy.

El portavoz agregó que, como parte de los operativos, en el puerto de San José, también en el Pacífico, fue detenido este día Walter Ramírez, de 36 años, alias El Chino.

Según Monroy, a este guatemalteco se le decomisaron 175.400 quetzales en efectivo (unos 22.928 dólares), al parecer procedentes de actividades ilícitas, además de vehículos y lanchas que eran utilizadas para trasladar la droga.

Las autoridades han calificado de "exitoso" el operativo y de "duro golpe" al narcotráfico el decomiso del alijo de cocaína.

Debido a su posición geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado como puente por las redes internacionales para traficar cocaína desde Sudamérica hacia el mercado estadounidense, el principal consumidor.

Estadísticas preliminares indican que durante este año las fuerzas antinarcóticas han decomisado en el país más de ocho toneladas de cocaína y han capturado a 19 narcotraficantes pedidos en extradición por Estados Unidos.

El año pasado, las fuerzas de seguridad asestaron "fuertes golpes" al narcotráfico al decomisar más de 18.000 kilos de cocaína y capturar a 18 narcotraficantes pedidos en extradición por la justicia estadounidense.