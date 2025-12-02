Justicia sudafricana declara culpable a dos policías del apartheid por muerte de activista

El exagente de la antigua “sección de seguridad” de Benoni, Abraham Engelbrecht, y el ex antidisturbios Pieter Stander, ambos de unos 60 años, fueron hallados culpables por el juez Mohamed Ismail en el Tribunal Superior de Gauteng en Johannesburgo.

Un tercer expolicía, Johan van den Berg, fue absuelto por falta de pruebas, mientras que la condena de los otros dos se conocerá en una fecha posterior.

El juicio se produjo tras la confesión pública en 2019 de otro miembro de la fuerza policial, Johan Marais, quien formaba parte de una “unidad de reacción” para suprimir activistas anti-apartheid, que se declaró culpable de asesinato en la muerte de Nyoka y fue sentenciado a 15 años de prisión en julio pasado.

Según un informe forense, Nyoka recibió al menos 12 disparos mientras estaba sentado en su cama: impactos en cabeza, cuello y hombro y múltiples disparos en pecho, brazos y manos después de caer, durante una redada policial en su hogar.

Nyoka, de 23 años, era entonces un activista del Congreso de Estudiantes Sudafricanos, afiliado al Congreso Nacional Africano (CNA), partido en el poder en Sudáfrica desde 1994.

Al momento del crimen, Marais fue exonerado tras alegar que había actuado en defensa propia, un argumento común durante el apartheid para encubrir asesinatos políticos.

El caso de Nyoka fue reexaminado en 1997 por la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, establecida tras el fin del apartheid en 1994 para exponer abusos y ofrecer amnistía a los perpetradores.

La comisión determinó que hubo miles de asesinatos políticos, secuestros y torturas durante el apartheid y recomendó cientos de investigaciones penales, pero muy pocas se llevaron a cabo.

Aunque la minoría blanca ya había ejercido control sobre la población negra y mestiza de Sudáfrica durante décadas, las leyes del apartheid, que comenzaron a regir en 1948, consolidaron un régimen considerado uno de los más crueles y racistas del mundo.

El desmantelamiento de la segregación racial no comenzó hasta los años noventa y las primeras elecciones democráticas y multirraciales no llegaron hasta 1994, con la victoria histórica de Nelson Mandela, primer presidente negro del país.