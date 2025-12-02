La inflación de Paraguay en noviembre fue del 0,2 % impulsada por alimentos y servicios

El número es idéntico al índice de noviembre de 2024 y eleva del 3,2 % al 3,4 % la inflación acumulada en lo que va de 2025 en el país. Además, es ligeramente superior al 3,1 % de los primeros 11 meses de 2024.

De acuerdo al mismo reporte del BCP, la inflación interanual quedó en 4,1 %, mientras que para noviembre de 2024 el índice interanual fue de 3,4 %.

El emisor señaló que las subidas en alimentos como embutidos (0,3 %), carne de aves (0,6 %), carne vacuna (1,5 %), carne de cerdo (4,7 %) y frutas frescas (17,3 %) empujaron al alza la inflación de noviembre.

Además, también experimentaron subidas de precios los servicios odontológicos (1,0 %), de internet (1,7 %) y de alojamientos (3,9 %).

De igual forma, se incrementaron los precios en bienes durables de origen importado como vehículos y electrodomésticos tales como televisores, congeladores, cocinas, lavadoras y equipos de climatización, dijo el BCP en su reporte.

"Este comportamiento guarda relación con la llegada de nuevos modelos y partidas de productos recibidos", explicó el ente.

Con todo, las caídas de precios en tubérculos y hortalizas (11,2 %), huevos (7,7 %), legumbres secas (4,3 %), pescado fresco (1,8 %) y pastas y arroces (0,9 %) atenuaron el costo de la vida en Paraguay.

El BCP proyecta que la inflación cierre este 2025 en un 4,0 %, ligeramente mayor al 3,8 % del 2024.