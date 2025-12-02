Lima sufre un tercer sismo en siete horas, sin que se reporten daños

Según la información oficial, el sismo se sintió a las 19.19 horas (00.19 GMT del miércoles), con epicentro a 21 kilómetros al norte del distrito de Ricardo Palma, en la provincia andina limeña de Huarochirí.

El IGP señaló que el temblor se produjo a una profundidad de 98 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Ricardo Palma, que se encuentra a unos 50 kilómetros al este de Lima.

Dos horas antes, a las 17.06 (22.06 GMT), se produjo otro sismo de magnitud 4,9, en Lima y la costa central del país, sin que se reporten daños personales o materiales.

Este movimiento telúrico tuvo su epicentro a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Huaral, en el norte de la región de Lima, y se originó a una profundidad de 89 kilómetros, en el océano Pacífico.

A las 11.41 horas (16.41 GMT) se sintió un primer temblor, de magnitud 4,6, con epicentro en el océano Pacífico, a 56 kilómetros al suroeste del distrito de Bellavista, que pertenece a la provincia del Callao, situada junto a Lima.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se presenta más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de las placas tectónicas del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur del país.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.