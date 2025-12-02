Lula pide a Trump "avanzar rápido" en las negociaciones comerciales durante una llamada

Lula tachó de "muy positiva" la decisión de Trump de librar del arancel adicional del 40 % las importaciones de productos brasileños como el café, la carne y las frutas, pero le recordó que todavía quedan otras mercancías con ese tributo, según un comunicado del Gobierno de Brasil.

La llamada, que duró unos 40 minutos y fue descrita como "muy productiva", fue más allá de los temas comerciales y se adentró en asuntos de seguridad.

En ese sentido, Lula subrayó la "urgencia" de reforzar la cooperación con EE.UU. para combatir el crimen organizado internacional, ante lo cual Trump resaltó su "total disposición" en trabajar con el país latinoamericano, según la versión brasileña.

Durante la llamada, los dos líderes acordaron volver a conversar "en breve" sobre estos temas.

La relación entre ambos países tocó fondo en julio, cuando la Casa Blanca anunció el arancel adicional del 40 % sobre gran parte de las importaciones brasileñas.

Trump justificó la decisión por una supuesta "caza de brujas" contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), que estaba siendo juzgado en la Corte Suprema por un intento de golpe de Estado.

Como parte de la campaña de presión, el Gobierno estadounidense también congeló los bienes y activos que pudiera tener en el país el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes.

Pese a todo, Lula salió a defender a la Corte Suprema, que terminó por condenar a Bolsonaro, y ofreció a Trump centrar la negociación en cuestiones puramente comerciales.

Tras un breve encuentro entre ambos en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en septiembre, el presidente estadounidense dio luz verde al inicio de las conversaciones al más alto nivel.

A ese encuentro le siguió otra reunión más extensa en octubre en Malasia, durante la cual intercambiaron halagos.

El acercamiento desembocó, hace dos semanas, en la firma de un decreto por parte de Trump que suavizó los aranceles para algunos productos brasileños.