Nasralla mantiene ventaja sobre Asfura y confía en ser declarado presidente de Honduras

"Estamos ganando", subrayó Nasralla, en un video difundido en redes sociales, en el que agradeció al pueblo hondureño por respaldar su candidatura con su voto en las elecciones.

Según el último corte del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 67,53 % de las actas escrutadas, Nasralla acumula 858.616 votos (40,13 %) frente a los 849.412 sufragios (39,69 %) de Asfura.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), continúa relegada en un tercer lugar al obtener 409.005 votos (19,11 %).

Nasralla indicó que espera que la diferencia de votos aumente en las próximas horas y pronosticó que el miércoles el CNE podría declararlo "presidente electo" de Honduras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estamos prácticamente en la recta final del 35 % de votos que falta por computar. No va a variar la tendencia y espero que mañana haya una diferencia indescontable de entre 70.000 y 80.000 votos", enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El candidato pidió a la población mantener la tranquilidad y aseguró que, de confirmarse su triunfo, su gobierno será de unidad nacional e inclusivo, basado en la meritocracia.

"No importa de qué partido sean; si son personas honestas y tienen la capacidad, serán consideradas en nuestro gobierno", concluyó.

Más de seis millones de hondureños estaban habilitados para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026.

También votaron por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.