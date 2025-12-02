Parlamento propone retirar la nacionalidad a cinco opositores que acusa de "robo" de Citgo

La petición la hizo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, contra Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Dinorah Figuera, Horacio Medina y el abogado José Ignacio Hernández, tras mencionar el "deber de resguardar la soberanía" y "los intereses de la nación", referidos en el artículo 130 de la Constitución, que también establece que los venezolanos "por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad".

"Quien no cumple con ese deber está negando su condición de venezolano y venezolana", dijo Rodríguez durante una sesión ordinaria, transmitida por el canal del Parlamento.

Esta decisión se enmarca en un proyecto de acuerdo aprobado por el Legislativo en el que rechazó el que consideró como "un proceso de expoliación de las acciones de Citgo", la decisión adoptada la semana pasada por un juez que aprobó la compra de esta filial de Pdvsa en Estados Unidos, en una subasta organizada por un tribunal para pagar a los acreedores del Estado venezolano.

Citgo es una refinería de origen estadounidense con sede en Texas, que fue adquirida por Venezuela en la década de los noventa y durante mucho tiempo fue uno de los activos más importantes del país suramericano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La oferta aceptada fue la de Amber Energy, filial del fondo de inversión estadounidense Elliott Investment Management, por 5.900 millones de dólares (unos 5.075 millones de euros).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por el momento, la venta necesita de la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Citgo y sus empresas matrices, de acuerdo a medios, están apelando el resultado de la subasta y la orden de venta, por lo que existe cierta incertidumbre sobre la adquisición de la petrolera.

En 2019 y tras el aval de EE.UU., la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó tomó control de Citgo y, desde entonces, luchó por frenar las posibles acciones de los acreedores que tienen bonos de Pdvsa.