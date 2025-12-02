Trump amenaza con retener fondos del SNAP a estados demócratas por datos de inmigración

Washington, 2 dic (EFE).- La Administración del presidente, Donald Trump anunció este martes que comenzará a retener los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a los beneficiarios en la mayoría de los estados liderados por demócratas, tras negarse estos a proporcionar al Departamento de Agricultura información sobre los nombres de los beneficiarios y su estatus migratorio.