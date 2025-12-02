Zapatero respalda al progresismo colombiano: será "esperanza" en las elecciones de 2026

"A la victoria se llega con la convicción (...) con la determinación. Se llega uniendo, abrazando a la inmensa mayoría de colombianas y colombianos que desean la esperanza del futuro, del progreso, una mayor justicia social, como ha hecho este Gobierno", dijo Zapatero en referencia a la administración del presidente Gustavo Petro.

El exjefe del Gobierno español, que intervino en el encuentro nacional de fuerzas progresistas de Colombia al que acudió como invitado especial, señaló que la conformación del Frente Amplio es el reflejo de que "hay una inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas en Colombia y Latinoamérica que desean futuro, convivencia, paz, justicia social", entre otros asuntos.

Al encuentro de este martes acudieron representantes de partidos como el Pacto Histórico, del que hace parte Petro; Unitarios, liderado por la exalcaldesa de Bogotá Clara López, y La Fuerza de la Paz, impulsado por el exsenador Roy Barreras.

Igualmente se sumó el movimiento del Poder Popular, que lidera el expresidente Ernesto Samper (1994-1998).

El foro fue convocado para afinar posiciones de diferentes sectores del centro y la izquierda colombiana de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y para las presidenciales que se celebrarán el 31 de mayo, con una segunda vuelta el 21 de junio, en caso de ser necesaria.

En ese sentido, Zapatero reivindicó que el Frente Amplio debe buscar "abolir todas las discriminaciones, permitir una igualdad real" porque "no hay nada más poderoso para cambiar la vida de tanta gente" que eso.

"No hay izquierda sin esperanza, la izquierda es esperanza, debe ser esperanza, la esperanza es voluntad de cambio, de reforma, de transformación, de innovación, de tener el coraje y la valentía de decir que nada está escrito, ni el destino de los pueblos, ni de los ciudadanos y ciudadanas", resaltó el exjefe del Gobierno español.

Igualmente reivindicó la búsqueda de paz de Colombia: "el fin de la violencia llegará a Colombia. La paz es la gran tarea, exige una gran convicción, generosidad, una capacidad de arriesgar".

"Solo cuando se intenta (la paz) se llega a ese final de la violencia", recalcó Zapatero.