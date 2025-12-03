AI insta a investigar como crimen de guerra asalto de FAR a campo de desplazados en Sudán

En un nuevo informe, la organización denunció que las FAR mataron deliberadamente a civiles, tomaron rehenes y saquearon y destruyeron mezquitas, escuelas y centros sanitarios durante el asalto "a gran escala" perpetrado a mediados de abril, que acabó con la captura de Zamzam y su conversión en un campo de entrenamiento de mercenarios.

"Estas violaciones de derechos humanos deben ser investigadas como crímenes de guerra en virtud del derecho internacional", afirmó Amnistía sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en este campo ubicado en el estado occidental de Darfur Norte y adyacente a la ciudad de Al Fasher, capturada por las FAR a finales de octubre.

La ONG documentó el asalto entre los días 11 y 13 de abril de 2025, cuando se empleó "armamento explosivo y se dispararon armas de fuego de manera aleatoria en zonas residenciales pobladas", lo que empujó a huir a unas 400.000 personas solo entre el 13 y 14 de ese mes en medio de la ofensiva de las FAR para hacerse con Al Fasher.

"Se atacó sin piedad y mató a población civil, que fue despojada de artículos esenciales para su supervivencia y sustento", denunció en el informe la secretaria general de AI, Agnès Callamard, que acusó a "algunos socios internacionales, como Emiratos Árabes Unidos" de alimentar "activamente el conflicto armado al proporcionar armas a las FAR".

Por ello, indicó que la única forma de poner fin a estas violaciones es "detener el flujo de armas a las partes en conflicto haciendo extensivo al resto del país el embargo de armas que actualmente pesa sobre Darfur", pese a que no se está respetando sobre esta vasta región ahora dominada por completo por los paramilitares.

"Los Estados miembros de la Unión Africana, la Unión Europea y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China deben instar a todos los países, en primer lugar a Emiratos Árabes Unidos, a que se abstengan de transferir armas y municiones a las FAR, las Fuerzas Armadas Sudanesas y otros actores", añadió.

Asimismo, "en vista del elevado riesgo de desvío hacia las FAR", Amnistía urgió a la comunidad internacional a "cesar de inmediato todas las transferencias de armas a Emiratos".

Varios supervivientes del asalto entrevistados por AI entre junio y agosto de 2025 relataron que las FAR lanzaron bombas en zonas densamente pobladas de Zamzam y, cuando se adentraron en el campo, algunos combatientes empezaron a disparar indiscriminadamente desde los tejados a todo aquél que estuviera en la calle.

Según los testigos y vídeos verificados por Amnistía, los paramilitares atacaron a civiles por su presunta vinculación con el Ejército sudanés y con las Fuerzas Conjuntas, una alianza compuesta por antiguos grupos armados rebeldes de Darfur que se unieron a las tropas regulares tras el inicio de la guerra en abril de 2023.

Tanto las FAR como el Ejército han sido señalados por cometer crímenes de guerra y han sido sancionados por Estados Unidos, aunque los paramilitares han sido acusados de perpetrar limpieza étnica e incluso genocidio por diversas organizaciones locales e internacionales.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 13 millones de personas, mientras que ha sumido a más de la mitad de la población del país a niveles de inseguridad alimentaria aguda, según Naciones Unidas.