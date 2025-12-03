Decretado un día de luto por Oriana, la argentina asesinada por su pareja en España

El Ayuntamiento de la ciudad anunció su decisión este miércoles, que irá acompañada de tres minutos de silencio mañana frente a la sede municipal en repulsa por el crimen.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, condenó con “total rotundidad” el “execrable” asesinato de la mujer e hizo un llamamiento a la ciudadanía y las instituciones para "cerrar filas y rechazar todos juntos con la máxima firmeza la lacra de la intolerable violencia de género”.

Oriana, de 29 años, se encontraba en trámites de separación de su pareja, un hombre de 34 años, también argentino, con el que residía y tenía una hija en común.

El asesino se quitó la vida después de acabar con la de la mujer, y fue un cuñado de la pareja quien encontró los dos cuerpos sin vida en el interior del domicilio donde residían, al que consiguió acceder tras romper la puerta de entrada luego de escuchar gritos provenientes del interior de la vivienda.

Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, no existían denuncias previas por contra el agresor.

Tras confirmarse este miércoles la naturaleza machista de crimen, la muerte de Oriana eleva a 42 el número de mujeres víctimas de violencia machista en lo que va de año en España, y la 1.337 desde que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios en el ámbito de la pareja en 2003.

Además, la hija de la pareja es la menor número 23 huérfana por la violencia de género contra su madre en el país en 2025 y la 492 desde 2013.