EEUU excluye a Sudáfrica del G20 de 2026 por "sabotaje" durante su presidencia del grupo

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la actuación de Pretoria "manchó fundamentalmente la reputación del G20", en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

Rubio señaló que el Congreso Nacional Africano (CNA), partido gobernante en Sudáfrica, impulsó una agenda "de rencor, división y radicalismo" centrada en cambio climático, diversidad e inclusión, y que ignoró las objeciones de Estados Unidos a los comunicados oficiales.

También acusó a Sudáfrica de bloquear aportes de otros países, divulgar información confidencial y descartar cualquier intento de negociación de buena fe.

Rubio vinculó estos hechos a lo que describió como un deterioro más amplio de las instituciones sudafricanas desde la era de Nelson Mandela.

Según el secretario, los sucesores del expresidente sustituyeron la reconciliación por políticas redistributivas y cuotas raciales que han paralizado la economía y frenado la inversión, mientras que la corrupción estatal agravó el estancamiento.

Finalmente, la Administración Trump adelantó que el G20 de Miami se centrará en reducir cargas regulatorias, reforzar las cadenas de suministro de energía y promover la innovación tecnológica.

Estados Unidos también buscará acercar a sus aliados y socios emergentes a una agenda económica"enfocada en inversión, seguridad energética y competitividad, con la intención de relanzar el foro hacia debates prácticos y orientados al desarrollo".