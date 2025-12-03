El presidente alemán inicia una visita de Estado al Reino Unido, la primera en 27 años

Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender, llegaron al aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, donde fueron recibidos al pie de la escalerilla del avión por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, en nombre del rey Carlos III.

El presidente y su esposa, acompañados por los príncipes, se desplazaron hasta el castillo de Windsor, para ser recibidos por los reyes, Carlos III y Camila, con lo que dará comienzo de forma oficial a la visita de Estado.

Tras la ceremonia de bienvenida de rigor, con el saludo real y salvas de cañón, así como la inspección de la Guardia de Honor por parte del presidente alemán, los reyes agasajarán a Steinmeier y su esposa con un almuerzo en Windsor.

Por la tarde, el presidente se reunirá con el primer ministro, Keir Starmer, en su despacho de la residencia oficial del 10 de Downing Street y asistirá a un foro con líderes empresariales.

Esta noche, el jefe de Estado británico ofrecerá en Windsor un banquete de Estado y tanto Carlos III como Steinmeir pronunciarán sendos discursos, según fuentes oficiales.

Entre otras cosas, la pareja alemana depositará flores en la tumba de la reina Isabel II en la capilla de San Jorge en Windsor, tras lo cual se desplazará a Londres para hacer otra ofrenda en la Abadía de Westminster, donde está la tumba del soldado desconocido.

El viernes, el presidente viajará a Coventry, en el centro de Inglaterra, donde depositará una corona de flores en las ruinas de la catedral bombardeada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, antes de visitar la Universidad de Oxford, en el sur inglés, que le otorgará un doctorado honorífico.