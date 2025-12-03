Hamás anuncia que entregará esta tarde a Israel un nuevo cuerpo de un rehén hallado hoy

En su comunicado, la milicia palestina asegura que los restos los han encontrado hoy en el norte de la Franja de Gaza.

Esta nueva entrega se produce después de que Israel confirmara esta mañana que el cuerpo entregado anoche por el grupo palestino no pertenecía a ningún de los dos rehenes que todavía quedan en el enclave, el del soldado Israelí Ran Gvili y el del tailandés Sudthisak Rinthalak.

"Tras completar el proceso de identificación en el Centro Nacional de Medicina Forense, se determinó que los hallazgos traídos ayer para su análisis desde la Franja de Gaza no están vinculados a ninguno de los secuestrados fallecidos", informó esta mañana la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Lo cierto es que ya en otras ocasiones los cuerpos entregados por las milicias gazatíes no se han correspondido con ningún cautivo en la Franja.

Las toneladas de escombros que hay en Gaza por los más de dos años de bombardeos israelíes sumado a la falta de maquinaria pesada han complicado las tareas de búsqueda de los cuerpos de los cautivos, tal y como han venido denunciando las milicias palestinas.

De confirmarse que en esta ocasión el cuerpo sí pertenece a uno de los rehenes, Israel, tal y como estipula el acuerdo de alto el fuego, debe devolver a Gaza 15 cuerpos de palestinos.

Las autoridades israelíes también tienen en su poder centenares de cuerpos de palestinos que han ido reteniendo desde octubre de 2023, cuando pusieron en marcha su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás.

Muchos de estos cuerpos de palestinos han sido devueltos a Gaza con signos de tortura y malos tratos, tal y como difundió el Ministerio de Sanidad del enclave en fotografías a las que tuvo acceso EFE.

En cualquier caso, una vez concluya este intercambio de cuerpos se espera que se retomen las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel para abordar la segunda fase del acuerdo que recoge la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.