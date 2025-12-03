Israel confirma haber recibido de la Cruz Roja el cuerpo de un nuevo supuesto rehén

"El ataúd será trasladado posteriormente a Israel, al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Salud. Una vez finalizado el proceso de identificación y según los resultados, se notificará formalmente a la familia", según un comunicado de la Oficina de Netanyahu.

Hamás había informado previamente del hallazgo de un nuevo cuerpo de uno de los dos rehenes que quedan en Gaza en el norte del enclave palestino, y que iba a entregarlo a Israel esta tarde, como parte del acuerdo del alto el fuego.

A la espera de que las autoridades israelíes confirmen la identidad del cuerpo entregado esta tarde, en Gaza quedaban los cadáveres del soldado israelí Ran Gvili y el del tailandés Sudthisak Rinthalak, ambos secuestrados por milicianos palestinos durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Si los restos entregados pertenecen a uno de los dos rehenes, Israel deberá devolver a Gaza, tal y como estipula el acuerdo de alto el fuego, 15 cuerpos de palestinos.

Las autoridades israelíes también tienen en su poder centenares de cuerpos de palestinos que han ido reteniendo desde octubre de 2023, cuando pusieron en marcha su ofensiva en Gaza.

Muchos de estos cuerpos de palestinos han sido devueltos a Gaza con signos de tortura y malos tratos, tal y como difundió el Ministerio de Sanidad del enclave en fotografías a las que tuvo acceso EFE.

En cualquier caso, una vez concluya este intercambio de cuerpos se espera que se retomen las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel para abordar la segunda fase del acuerdo que recoge la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno tecnócrata de transición.