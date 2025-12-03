Japón dará ayuda para el desminado a Ucrania por valor de 22 millones de euros

"Esta cooperación tiene como objetivo facilitar la pronta recuperación de Ucrania de los daños de la guerra, incluida la contaminación por minas terrestres, proporcionando equipos y materiales para la limpieza de minas terrestres y municiones sin detonar", explicó la oficina.

Además de los equipos de desminado, el acuerdo incluye asistencia médica para víctimas de explosivos y actividades de educación para evitar riesgos, según el ministerio.

El pacto fue firmado el martes en el país europeo por el embajador japonés en Kiev, Masashi Nakagome, y el ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko.

El Servicio de Acción contra las Minas de la ONU (UNMAS) estima que alrededor de un 20 % del territorio ucraniano, unos 139.000 kilómetros cuadrados, se encuentra contaminado por minas y explosivos sin detonar.

El país, mientras tanto, confirmó en junio su intención de abandonar la Convención de Ottawa, un tratado internacional que prohíbe el uso de minas antipersona, su almacenamiento y producción, argumentando que el uso por parte de Rusia de este tipo de explosivos en su invasión pone a Kiev en una situación desigual.

Tras más de tres años desde el comienzo de la invasión, la guerra en Ucrania sigue mientras continúan las conversaciones en Moscú sobre el nuevo plan de paz propuesto por Estados Unidos.

La renuncia de Ucrania al ingreso en la OTAN, las garantías de seguridad, el repliegue del Donbás y las reparaciones rusas tras la guerra son algunos de los asuntos que ni los bandos ni los mediadores han podido consensuar hasta el momento.