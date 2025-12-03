La Comisión Anticorrupción de Bangladés respalda la condena a la sobrina de Hasina

En un comunicado difundido por el portavoz del Gobierno interino, la ACC aseguró que una revisión de los materiales de la acusación demuestra de manera "clara e inequívoca" la implicación de Siddiq en el caso.

"Considerados en conjunto, creemos que estos hechos demuestran clara e inequívocamente la participación continua de la Sra. Siddiq en la ayuda y el encubrimiento de actos de corrupción conforme a las leyes de Bangladés", señaló la ACC.

La Comisión sostiene que los expedientes del caso muestran que Siddiq —sobrina de la ex primera ministra Sheikh Hasina e hija de Sheikh Rehana— utilizó su influencia sobre su tía, entonces jefa de Gobierno, para facilitar la adjudicación ilegal de valiosos terrenos estatales en Daca a favor de varios familiares.

"¿Cómo pueden personas que ocupan cargos públicos adquirir los recursos necesarios para comprar múltiples propiedades y parcelas en dos de las principales capitales del mundo?", añadió la ACC.

Según el comunicado, 32 testigos declararon ante el tribunal, varios de ellos afirmando bajo juramento que la parlamentaria británica intervino directamente para asegurar las parcelas.

La ACC afirma además que Siddiq habría recibido una parcela a su nombre en el exclusivo barrio de Gulshan y la vincula con la compra de cinco propiedades en Londres mediante empresas extraterritoriales. La institución añadió que la diputada "tuvo la oportunidad de comparecer y presentar su defensa", pero fue juzgada en ausencia tras no hacerlo

El caso forma parte de una serie de procesos abiertos contra Hasina, depuesta en agosto de 2024 tras una ola de protestas. La exmandataria suma ya 26 años de prisión por condenas de corrupción y enfrenta además una sentencia a muerte dictada el 17 de noviembre por el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés, que la responsabiliza de la represión de las protestas de 2024.

Hasina se encuentra actualmente exiliada en la India, y Daca ha solicitado a Nueva Delhi su extradición. Siddiq y el resto de los acusados han sido juzgados en ausencia.