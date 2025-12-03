Merz critica como "falta de gusto" la instalación de una estatua de un político asesinado

"Aparentemente no es algo que haya aceptado la familia. Quiero decirlo expresamente: es sencillamente una completa falta de gusto", dijo durante un acto en Berlín con el alcalde de la capital alemana, Kai Wegner.

El propio regidor afirmó en la comparecencia ante la prensa que "no podía creer" que las autoridades del distrito berlinés Centro hubieran autorizado la instalación de la estatua.

"Se puede discutir sobre cualquier cosa. Es el derecho de todos y no hace falta que toda discusión me guste o nos guste. Pero jugar con el destino de un político asesinado por radicales de derechas e instrumentalizarle, es de una falta de gusto insuperable", afirmó Wegner, también miembro de la CDU.

El colectivo artístico Centro para la Belleza Política, conocido por sus acciones en ocasiones polémicas y provocadoras, instaló este martes la estatua de bronce del político conservador, asesinado en 2019 por un simpatizante de AfD por su postura favorable a la acogida de refugiados.

Según el colectivo, se trata de un llamamiento contra la normalización del partido ultraderechista, el principal de la oposición, en un momento en el que en la CDU se multiplican las voces a favor de romper el 'cordón sanitario' y "flirtean" con una formación clasificada como "caso demostrado de extremismo de derechas".

En las elecciones generales de febrero, AfD se convirtió en el segundo partido más votado, por lo que ejerce como principal fuerza de la oposición en la Cámara Baja del Parlamento o 'Bundestag'.

Una encuesta de intención de voto del instituto INSA, publicada recientemente, atribuye a AfD el mayor apoyo electoral en estos momentos, un 26 %, por encima de las fuerzas de la coalición de Merz, compuesta por conservadores (25,5 %) y socialdemócratas (15 %).