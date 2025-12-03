Panamá, Ecuador, R.Dominicana y Costa Rica piden respetar la voluntad popular en Honduras

Los países de la ADD "tomamos nota de las informaciones sobre interrupciones ocurridas en el conteo de votos del reciente proceso electoral hondureño del domingo 30 de noviembre. Del mismo modo, reconocemos que el escrutinio ya se ha reanudado", señaló un comunicado de la alianza difundido por la Cancillería de Panamá.

En este contexto, los cuatro países exhortan al Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño "a continuar con el conteo de forma tal que los observadores internacionales debidamente acreditados y presentes en el CNE puedan dar fe de la transparencia y resultados del proceso".

"Instamos a las autoridades hondureñas a actuar en estricto apego a la Carta Interamericana Democrática (de la Organización de Estados Americanos) y a garantizar el pleno respeto de la voluntad popular del pueblo hondureño", agrega la misiva.

El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, sigue tomando ventaja este miércoles sobre su rival Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional y el candidato de Donald Trump, cuando se han escrutado cerca del 80 % de los votos, según el más reciente registro del CNE.

Hacia las 07:00 hora local (13:00 GMT), Nasralla sumaba 1.017.429 votos (40,34 %) contra 997.873 (39,57 %) de Asfura, también conservador, quien ha contado con el respaldo público del presidente de Estados Unidos.

Luego de la reactivación el martes del conteo de votos, Nasralla remontó los resultados, que le daban una ventaja a Asfura con unos 15.000 votos, según los resultados preliminares del CNE.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar con 479.650 papeletas, que representan el 19,02 %.

Los hondureños votaron el pasado 30 de noviembre para escoger al sucesor de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de Libre; tres vicepresidentes, 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.