Religiosos piden "poner fin" a criminalización contra ambientalistas en El Salvador

"Hacemos nuestro el llamado de los líderes religiosos salvadoreños para que se ponga fin a la persecución y criminalización de quienes defienden el derecho al agua potable, un llamamiento respaldado por decenas de miles de personas en El Salvador y en el mundo, incluida la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor", señalaron en una carta enviada a organizaciones no gubernamentales salvadoreñas y compartida a EFE.

Los religiosos llamaron al Gobierno de El Salvador a que "no amenace, estigmatice ni persiga a las personas y organizaciones que cumplen con su deber de proteger el agua, la tierra y a las comunidades" y solicitaron que se retiren "inmediatamente" los cargos contra defensores y abogados de derechos humanos, entre ellos el joven ambientalista Alejandro Henríquez y la activista Ruth López.

"Oramos por el pueblo salvadoreño y su gobierno para que protejan el don sagrado de la creación, defiendan los derechos humanos y garanticen a todas las familias agua limpia ahora y para las generaciones venideras", expresaron.

Además se solidarizaron con "los líderes cívicos y religiosos que están siendo perseguidos y encarcelados por denunciar las injusticias, incluida la devastación que la minería de metales causaría a sus comunidades".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recordaron que "la minería agravaría la ya de por sí grave contaminación del agua en El Salvador, contaminando aún más el río Lempa que abastece de agua a más del 60 % de la población".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cuenca trinacional del Río Lempa posee un área total de 17.790 kilómetros cuadrados de los cuales, 10.082 kilómetros cuadrados corresponden a El Salvador, 5.251 a Honduras y 2.457 a Guatemala.

La longitud del cauce principal es de 422 kilómetros, de los cuales 360,2 kilómetros corren dentro de territorio salvadoreño, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

"El acceso al agua es un derecho humano fundamental y el agua potable no es una mercancía, sino una herencia compartida que Dios ha confiado a todas las personas. Poner fin a la prohibición de la minería está alimentando atroces violaciones de derechos humanos en contra de quienes se organizan para proteger su agua y su tierra de la destrucción", agregaron.

En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), derogó la prohibición minera aprobada en 2017 y aprobó, por petición del presidente Nayib Bukele, una nueva ley que permita dicha explotación.