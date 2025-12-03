Rutte: Mientras siguen las conversaciones de paz, hay que mantener fuerte a Ucrania

“Las conversaciones de paz siguen en marcha. Eso es bueno, pero al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que, mientras se desarrollan y no sabemos cuándo terminarán, Ucrania se encuentre en la posición más fuerte posible para continuar la lucha, para defenderse de los rusos”, indicó Rutte ante la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza.

El ex primer ministro neerlandés agregó que Kiev debe estar también en la posición más sólida posible “cuando las conversaciones de paz lleguen realmente a un punto en el que se sienten a la mesa” las partes.

Sobre los últimos contactos encabezados por Estados Unidos tras los mantenidos hace unos días con los ucranianos en Florida (EE. UU.) y que el martes llevaron al enviado especial de la Casa Blanca, Steven Wifkoff, a Moscú, Rutte rehusó “comentar cada paso”.

“Lo que ocurrió anoche fue importante. Habrá más pasos, pero no me oirán comentar cada uno de ellos. Coordinamos estrechamente con los estadounidenses lo que está ocurriendo, pero no comentamos cada paso”, apuntó.

Para Rutte, “lo importante es que el proceso de paz está en marcha y esperamos que dé resultados”.

“Y si se prolonga demasiado o no da resultados, la mejor manera de presionar a los rusos es haciendo dos cosas”, indicó, en referencia a “asegurarse de que los rusos comprendan que el rápido flujo (militar) hacia Ucrania continuará” y a que “las sanciones económicas sean contundentes, que sean efectivas”.

“Eso también es exactamente lo que está sucediendo”, concluyó.

Rutte afirmó que está “en contacto constante” con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y disculpó su ausencia hoy de la reunión ministerial aliada en Bruselas.

“Está trabajando muy duro en lo que respecta al proceso de paz en Ucrania, pero también en Sudán, Gaza y todas las demás cuestiones en las que están trabajando los estadounidenses. Por lo tanto, me parece totalmente aceptable que no esté aquí (…). No le demos más importancia de la que tiene”, comentó.

Preguntado por la trama de corrupción en Ucrania que ha provocado la salida del jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andrí Yermak, Rutte dijo que “cuando se produce corrupción, es importante que los ucranianos se ocupen de estos casos y así lo están haciendo”.

“Creo que el presidente ucraniano ha tomado todas las medidas necesarias para erradicar la corrupción”, agregó.